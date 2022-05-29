Итудис: «Мы очень серьезно подходим к пятой игре, не хотим давать «Зениту» ничего легкого»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы очень серьезно подходим к пятой игре, не хотим давать соперникам ничего легкого. Мы хорошо знаем друг друга и ожидаем жесткой борьбы. Прошу всех наших болельщиков заполнить трибуны и помочь нам в игре», — приводит слова Итудиса сайт клуба.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.