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Сегодня, 22:30

Итудис: «Мы очень серьезно подходим к пятой игре, не хотим давать «Зениту» ничего легкого»

Итудис поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы очень серьезно подходим к пятой игре, не хотим давать соперникам ничего легкого. Мы хорошо знаем друг друга и ожидаем жесткой борьбы. Прошу всех наших болельщиков заполнить трибуны и помочь нам в игре», — приводит слова Итудиса сайт клуба.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-05-30-cska-zenit-news-preview/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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