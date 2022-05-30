Источник: Хезонья продолжит карьеру в «Реале»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья продолжит карьеру в «Реале», утверждает Gazzetta.

Стороны полностью согласовали сделку, официальное объявление состоится после завершения сезона АСВ.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона договорился о двухлетнем контракте с мадридским клубом.

В нынешнем сезоне игрок провел 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата.

Ранее Хезонья пять лет выступал в НБА (2015-2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

«Реал» дошел до «Финала четырех» Евролиги-2022, где уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в решающем матче (57:58).