Виталий Фридзон трогательно попрощался с «Зенитом» и болельщиками клуба

Защитник Виталий Фридзон прокомментировал свой уход из «Зенита». Баскетболист покинул команду из Санкт-Петербурга 3 июня в связи с истечением срока контракта.

«Совместно с БК «Зенит» мною пройден отрезок жизни длиною в год. Было много всего: хорошего и незабываемого, победы и поражения, смех и огорчения! Этот год был полон разных событий и все они останутся в моем сердце и в моей памяти!

Сегодня я хочу выразить свою благодарность БК «Зенит»! Спасибо клубу и его руководству за оказанное мне доверие быть причастным к такой замечательной команде! Спасибо всему медицинскому персоналу за внимание и помощь, оказываемую своевременно и наилучшим образом! Спасибо большое болельщикам клуба — вы невероятная сила и поддержка, вы — мощь! Спасибо большое всей команде, каждому игроку — стремитесь всегда к победе, стремитесь вверх, как мы с вами это делали на протяжении года!

Я от всего сердца благодарю всех, кто является частью «Зенита» за все незабываемые моменты, за ту жизнь, которую я провел с вами бок о бок в течении этого года! Спасибо, БК «Зенит»!» — написал 35-летний баскетболист в Instagram.

Фридзон выступал за «Зенит» с начала сезона-2020/21. Игрок набирал в среднем 4,2 очка, 1,5 подбора и 0,8 передачи за матч в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.