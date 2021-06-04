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«Зенит» продлил контракт с Пониткой на три года

14:37
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«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матеушем Пониткой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 27-летним поляком рассчитано на 3 года.

Понитка выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне Евролиги поляк набирал в среднем 8,4 очка, 5,2 подбора и 3,2 передачи за матч.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/04/mateush-ponitka-prodolzhit-igrat-v-zenite-/

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