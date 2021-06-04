«Зенит» продлил контракт с Пониткой на три года
«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матеушем Пониткой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 27-летним поляком рассчитано на 3 года.
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Понитка выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне Евролиги поляк набирал в среднем 8,4 очка, 5,2 подбора и 3,2 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/04/mateush-ponitka-prodolzhit-igrat-v-zenite-/
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