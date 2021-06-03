Виталий Фридзон покинул «Зенит»
Защитник Виталий Фридзон покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
35-летний россиянин ушел из клуба в связи с истечением срока контракта.
«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке «Зенита» — ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провёл этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении на сайте «Зенита».
?? So the Story of the Legend at Our Club is finished.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 3, 2021
Thank You, Виталий Валерьевич! pic.twitter.com/0mDndxSC1k
Фридзон выступал за «Зенит» с начала сезона-2020/21. Игрок набирал в среднем 4,2 очка, 1,5 подбора и 0,8 передачи за матч в минувшем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/03/vitaliy-valerevich-spasibo-za-sezon/
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