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Виталий Фридзон покинул «Зенит»

16:59
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Защитник Виталий Фридзон покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

35-летний россиянин ушел из клуба в связи с истечением срока контракта.

«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке «Зенита» — ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провёл этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении на сайте «Зенита».

Фридзон выступал за «Зенит» с начала сезона-2020/21. Игрок набирал в среднем 4,2 очка, 1,5 подбора и 0,8 передачи за матч в минувшем сезоне.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/03/vitaliy-valerevich-spasibo-za-sezon/

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