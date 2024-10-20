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«Нижний Новгород» обыграл МБА

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«Нижний Новгород» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА — 71:57.

Для нижегородцев это шестая победа в 8 играх, у московской команды — шестое поражение в 8 встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 71:57 (12:13, 19:22, 19:10, 21:12)

«Нижний Новгород»: Наталл (16 + 5 подборов + 5 передач), Джуришич (10 + 8 подборов), Чадов (10).

МБА: Коновалов (11 + 5 передач), Певнев (10 + 6 подборов).

5 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК МБА
БК Нижний Новгород
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