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Сегодня, 15:50

ЦСКА победил «Парму»

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ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ победил «Парму» — 95:82.

Для армейцев это шестая победа в 7 играх регулярного чемпионата, у пермской команды — пятое поражение в 8 встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА — 82:95 (21:22, 11:26, 23:21, 27:26)

«Парма»: Хэмилтон (20 + 9 передач), Захаров (17 + 5 подборов), Ильницкий (14), Нэвелс (10).

ЦСКА: Тримбл (21 + 7 передач), Астапкович (18 + 5 подборов), М'Бай (14), Аврамович (12 + 6 подборов + 5 передач).

20 октября. Пермь. «УДС Молот».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
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