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Тараканов оценил старт ЦСКА в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением об игре армейцев в Единой лиге ВТБ сезона-2024/25.

«Пока, как собственно и всегда, начало сезона у ЦСКА получается не совсем ровным. Тренеры пытаются найти оптимальные варианты. Было странное поражение от «Нижнего Новгорода». Честно говоря, был удивлен. Видимо, долгий выезд как-то сказался. Но уже можно сказать, что по началу сезона ЦСКА неплохо защищается. Сейчас у команды больше сделаны акценты на задней линии на тех, кто владеет мячом. В целом ЦСКА — однозначный претендент на победу в этом сезоне», — цитирует Тараканова Legalbet.

ЦСКА на старте сезона одержал пять побед и потерпел одно поражение. Московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая только «Локомотиву».

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК ЦСКА
Сергей Тараканов
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