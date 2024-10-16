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«Локомотив-Кубань» на своем паркете победил «Уралмаш»

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете обыграл «Уралмаш» со счетом 91:80.

Самыми результативными на паркете стали игроки краснодарцев Тайрелл Нельсон и Джеремайя Мартин, набравшие 19 очков.

«Локомотив-Кубань» с 7 победами в 7 матчах занимает первое место в турнирной таблице, «Уралмаш» с 3 победами — на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14)

16 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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