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«Самара» разгромила «Астану» с разницей «+34»

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«Самара» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ разгромила «Астану» — 91:57.

Центровой хозяев Илья Попов сделал дабл-дабл и установил рекорд карьеры по подборам (11).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Астана» — 91:57 (21:18, 20:14, 27:14, 23:11)

С: Харрэлл (19 + 5 подборов), Попов (17 + 11 подборов), Адамс (14 + 5 передач), Карданахишвили (12).

А: Джонсон (23), Утоми (10).

19 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Астана
БК Самара
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