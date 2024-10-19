«Самара» разгромила «Астану» с разницей «+34»
«Самара» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ разгромила «Астану» — 91:57.
Центровой хозяев Илья Попов сделал дабл-дабл и установил рекорд карьеры по подборам (11).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Астана» — 91:57 (21:18, 20:14, 27:14, 23:11)
С: Харрэлл (19 + 5 подборов), Попов (17 + 11 подборов), Адамс (14 + 5 передач), Карданахишвили (12).
А: Джонсон (23), Утоми (10).
19 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
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