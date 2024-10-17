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Жан-Шарль: «Честно говоря, не знаю кто из «большой четверки» самый принципиальный соперник ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль отметил, что не знает, кто для его команды в этом сезоне является самым принципиальным соперником.

«Честно говоря, не знаю кто из «большой четверки» самый принципиальный соперник ЦСКА: УНИКС, «Локомотив-Кубань» или «Зенит». Пока только самое начало сезона. Думаю, время покажет, кто в этом сезоне будет самым принципиальным оппонентом для нас», — цитирует Legalbet Жан-Шарля.

После 6 матчей ЦСКА с результатом 5-1 занимает 2-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК ЦСКА
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