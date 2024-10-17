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Астапкович: «Не думаю, что кто-то из белорусских клубов, кроме «Минска», сможет залезть в Единую лигу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Антон Астапкович считает, что из белорусских команд в Единую лигу ВТБ может зайти только «Минск».

«Я бы хотел, чтобы остался «Минск». Но, честно говоря, не думаю, что кто-то из белорусских клубов, кроме «Минска», сможет залезть в Единую лигу», — цитирует Legalbet.by Астапковича.

«Минск» впервые с сезона-2009/10 не участвует в розыгрыше Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне белорусская команда одержала одну победу.

Источник: Legalbet.by
Баскетбол
БК Минск
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