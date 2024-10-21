Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:08

Паскуаль — об игре с «Уралмашем»: «Зенит» был лучше в концовке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ (78:72).

«Это одна из игр нового сезона, которую мы начали более-менее так, как ожидали, — отметил Паскуаль на пресс-конференции. — С некоторыми трудностями в защите, но так или иначе мы контролировали игру до 13-14 минуты. После этого, когда у нас было преимущество в восемь очков и Алекс Пойтресс оказался под кольцом, мы пожаловались на фол в том месте и начали терять концентрацию в игре. С этого момента матч стал совершенно другим. Вся оставшаяся четверть была за «Уралмашем». Третья четверть была более-менее равной до последнего действия. Начало заключительного отрезка осталось за уральцами, которые действовали хорошо и четко. Но в последней части игры мы смогли сыграть лучше в защите и нападении и вышли на последние минуты с этим преимуществом, которое в итоге и стало ключевым в игре».

«Зенит» одержал шесть победу на старте сезона. У лидирующего «Локомотива-Кубань» восемь побед в восьми матчах.

БК Зенит
БК Уралмаш
Хавьер Паскуаль
Читайте также
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Подольски провел прощальный матч в карьере
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости