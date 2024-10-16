«Енисей» на своем паркете победил «Парму»

«Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своем паркете «Парму» со счетом 89:61.

Самыми результативными на паркете стали игроки красноярской команды Тимофей Герасимов и Алекса Степанович, набравшие по 18 очков.

«Енисей» с 2 победами в 7 матчах занимает десятое место в турнирной таблице, «Парма» с 3 победами — на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 89:61 (19:15, 27:14, 23:22, 20:10)

16 октября. Красноярск. «Арена-Север».