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УНИКС победил «Парму» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

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«Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл УНИКСу — 74:83.

Пермская команда потерпела третье поражение подряд, у нее три победы в девяти матчах регулярного чемпионата. У УНИКСа шесть побед и три поражения.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 74:83 (17:26, 16:13, 20:17, 21:27)

«Парма»: Нэвелс (19), Хэмм (18 + 6 подборов), Хэмилтон (15 + 7 передач), Захаров (14).

УНИКС: Найт (17), Тэйлор (15 + 5 передач), Беленицкий (14 + 6 подборов), Лабери (14), Рэйнольдс (12 + 7 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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