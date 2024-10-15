МБА на выезде победила «Автодор», Воронов набрал 20 очков

МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграла на выезде «Автодор» со счетом 76:68.

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Евгений Воронов, набравший 20 очков.

МБА с двумя победами в пяти матчах занимает 10-е место в турнирной таблице, «Автодор» с таким же показателем на строчку выше.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20)

15 октября. Саратов. «ДС Кристалл».