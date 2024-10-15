МБА на выезде победила «Автодор», Воронов набрал 20 очков
МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграла на выезде «Автодор» со счетом 76:68.
Самым результативным на паркете стал защитник гостей Евгений Воронов, набравший 20 очков.
МБА с двумя победами в пяти матчах занимает 10-е место в турнирной таблице, «Автодор» с таким же показателем на строчку выше.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20)
15 октября. Саратов. «ДС Кристалл».
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