Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:33

Жбанов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Уралмашем»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал «СЭ» выездную победу своей команды над «Уралмашем» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 78:72 в пользу питерской команды.

«Игра была тяжелой, как и всегда в Екатеринбурге, — сказал Жбанов «СЭ» . — Полные трибуны поддерживали свою команду, но мы справились с этим прессингом, не сдавались, боролись за подбор в нападении, который стал решающим фактором победы. Отборолись, забрали свое и спокойно едем домой».

«Зенит» одержал шесть победу в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш
Читайте также
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Подольски провел прощальный матч в карьере
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости