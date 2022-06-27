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Сегодня, 17:09

В «Зените» прокомментировали заключение контракта с форвардом Тороповым

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал заключение контракта с форвардом Сергеем Тороповым.

«Мы очень рады, что Сергей присоединится к нам в следующем сезоне. Он прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки. Мы верим, что он легко адаптируется к нашей игровой и клубной философии», — цитирует тренера сайт питерцвев.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб давно следил за 32-летним игроком.

«Наблюдаю за Сергеем начиная с его выступления в суперлиге, и его прогресс сезон за сезоном до одного из лучших российских больших и игроков национальной сборной вызывает уважение. Верю, что еще один шаг наверх он сделает вместе с «Зенитом», — добавил Церковный.

Торопов заключил с «Зенитом» контракт на два года.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6214
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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