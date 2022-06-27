Источник: ЦСКА не отпускает Милутинова в «Олимпиакос»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов продолжит выступление за армейцев в следующем сезоне. Он связан с клубом действующим контрактом до лета 2023 года, сообщает Gazzetta.gr.

Сам 27-летний баскетболист хотел бы вернуться в «Олимпиакос», однако московский клуб, не позволит ему уйти раньше срока окончания соглашения.

Зарплата игрока в российском клубе составляет 2,7 миллиона евро. Также у него есть предложение от турецкого «Фенербахче», с которым работает бывший главный тренер красно-синих Димитрис Итудис, с зарплатой 2,2 миллиона. От «Олимпиакоса» он просил еще меньше — 1,6-1,7 миллиона.

Милутинов выступал за «Олимпиакос» с 2015 по 2020 год. Играя в чемпионате Греции, он признавался самым прогрессирующим игроком года (2017), дважды участвовал в Матче всех звезд (2018, 2019) и дважды был включен в символическую пятерку (2018, 2019).