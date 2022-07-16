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Сегодня, 16:02

Американский форвард Винс Хантер пополнил состав УНИКСа

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС подписал контракт с 27-летним американским форвардом Винсом Ханткром, имеющим опыт выступления в НБА, Евролиге и Единой лиге ВТБ. Двухлетнее соглашение заключено по схеме «1+1», сообщает сайт казанцев.

В августе 2021 года новобранец УНИКСа перешел в парижский «Метрополитан 92», которому помог выйти в четвертьфинал Еврокубка и занять третье место в регулярном чемпионате Франции.

В 34 матчах минувшего чемпионата Франции средние показатели Хантера составили 12,8 очка, 6,6 подбора, 1,9 передачи, 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота.

В Еврокубке-21/22 форвард в среднем набирал 12,6 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-signed-vince-hunter
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