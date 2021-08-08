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В тренерский штаб УНИКСа вошел специалист из Хорватии

15:52
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Милан Каракас пополнил тренерский штаб нового главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича в качестве ассистента, сообщает сайт казанской команды.

Казанский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 40-летним хорватским специалистом.

Каракас ранее работал на родине в «Сплите», а также являлся тренером юношеской сборной Хорватии U18.

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Иван Шитик все материалы автора

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