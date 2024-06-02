ЦСКА сыграет с УНИКСом в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru, sportbox.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — УНИКС можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

Счет в серии 3-0 в пользу московской команды.

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