ЦСКА — УНИКС: смотреть трансляцию матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ
ЦСКА сыграет с УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ 2 июня
ЦСКА сыграет с УНИКСом в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.
Трансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru, sportbox.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — УНИКС можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.
Счет в серии 3-0 в пользу московской команды.
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