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«Локомотив-Кубань» расстался с центровым Реджи Линчем

15:52
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«Локомотив-Кубань» решил воспользоваться опцией в контракте и расстаться с центровым Реджи Линчем, информирует пресс-служба клуба.

Линч перешел в «Локомотив-Кубань» в августе 2020 года.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ американец набирал 7,7 очка, 3,7 подбора и 1,9 блок-шота за 18 минут на площадке.

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Иван Шитик все материалы автора

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