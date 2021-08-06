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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Сергеем Долининым

15:52
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«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Сергеем Долининым. Соглашение заключено по схеме «2+3».

21-летний Долинин перешел в систему «Локомотива-Кубань» перед стартом сезона-2018/19. Играл за вторую команду в суперлиге-2 и за молодежную команду в Единой молодежной лиге ВТБ.

В Единой лиге ВТБ за почти 9 минут на площадке в прошедшем сезоне форварда в среднем набирал 2,1 очков и 1,3 подбора.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/162795/

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Иван Шитик все материалы автора

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