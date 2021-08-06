«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Сергеем Долининым
«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Сергеем Долининым. Соглашение заключено по схеме «2+3».
21-летний Долинин перешел в систему «Локомотива-Кубань» перед стартом сезона-2018/19. Играл за вторую команду в суперлиге-2 и за молодежную команду в Единой молодежной лиге ВТБ.
В Единой лиге ВТБ за почти 9 минут на площадке в прошедшем сезоне форварда в среднем набирал 2,1 очков и 1,3 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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