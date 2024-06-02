Пистиолис — о поражении ЦСКА от УНИКСа: «Мы не были готовы психологически»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал причины поражения команды от УНИКСа в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

В воскресенье, 2 июня, казанская команда на выезде обыграла армейцев со счетом 96:80.

«Поздравляю УНИКС с победой. Очевидно, они сегодня больше хотели выиграть. Мы не проявили должного уважения к сопернику. Пожалуй, это была самая «мягкая» игра команды с тех пор, как я ее возглавил. Мы не были готовы психологически. Перед началом серии я предупреждал, что казанцы будут наказывать за каждую ошибку. И таких ошибок мы сегодня сделали слишком много», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра команд пройдет в среду, 5 июня, в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.