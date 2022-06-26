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Сегодня, 18:34

В ЦСКА прокомментировали заключение контракта с сербским форвардом

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал заключение контракта с форвардом Деяном Давидовацом.

«Деян — универсальный игрок, которого можно использовать на нескольких позициях. Его главная ценность — высокий IQ, умение отдать передачу и растягивать защиту. Его можно рассматривать как форварда, который может вести мяч, атаковать и отдавать передачи. Выступая в Евролиге за «Звезду», он показал, что настроен на командную игру, не эгоистичен, что любит связывать защитников и «больших». Желаю ему удачно исполнять свою роль в нашей системе и в нашем клубе», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

27-летний баскетболист заключил контракт с московским клубом по схеме «1+1».

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/davidovac-joins-cska/
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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