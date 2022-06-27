«Зенит» переподписал форварда Вольхина до лета 2024 года

Форвард Игорь Вольхин остается в питерском «Зените».

Как сообщат пресс-служба клуба, игрок продлил соглашение с сине-бело-голубыми на два года.

24-летний форвард третий сезон подряд будет защищать цвета «Зенита». В прошедшем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Вольхин в 15 матчах был отмечен в заявке, всего же за два сезона Вольхин 38 раз сыграл в матчах внутреннего чемпионата и Евролиги.

«Зенит» выиграл минувший сезон Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-3.