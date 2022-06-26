Новичок ЦСКА Давидовац: «Очень рад присоединиться к легендарному клубу»

Новичок ЦСКА Деян Давидовац прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад присоединиться к легендарному клубу ЦСКА. Я никогда не играл за пределами Сербии, и я счастлив, что мой первый шаг за границу сделан в команду с такой репутацией. Для меня большая честь продолжить сербскую историю в ЦСКА после таких имен, как Ивкович, Крстич, Теодосич... У всех нас будет большая мотивация в следующем году, чтобы вернуть трофей лиги ВТБ», — цитирует серба сайт красно-синих.

27-летний форвард подписал с московским клубом контракт по схеме «1+1». До этого он выступал за «Црвену Звезду».