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Сегодня, 18:25

Новичок ЦСКА Давидовац: «Очень рад присоединиться к легендарному клубу»

Форвард Деян Давидовац прокомментировал переход в баскетбольный ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Деян Давидовац прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад присоединиться к легендарному клубу ЦСКА. Я никогда не играл за пределами Сербии, и я счастлив, что мой первый шаг за границу сделан в команду с такой репутацией. Для меня большая честь продолжить сербскую историю в ЦСКА после таких имен, как Ивкович, Крстич, Теодосич... У всех нас будет большая мотивация в следующем году, чтобы вернуть трофей лиги ВТБ», — цитирует серба сайт красно-синих.

27-летний форвард подписал с московским клубом контракт по схеме «1+1». До этого он выступал за «Црвену Звезду».

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/davidovac-joins-cska/
БК ЦСКА
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