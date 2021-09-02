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УНИКС расторг контракт с Уиллом Томасом, который перешел в команду в июле

15:37

УНИКС объявил о расторжении контракта с форвардом Уиллом Томасом.

Соглашение с 35-летним американцем было разорвано по обоюдному соглашению сторон.

Отметим, что Томас подписал контракт с казанским клубом на один год в июле 2021 года. С 2019 по 2021 год баскетболист выступал за «Зенит».

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Иван Торопцев все материалы автора

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