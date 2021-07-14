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Уилл Томас сменил «Зенит» на УНИКС

14 июля 2021, 21:38
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Как сообщал «СЭ», «Зенит» принял решение не продлевать контракт с форвардом Уиллом Томасом.

35-летний американец продолжит карьеру в УНИКСе. Контракт с американским форвардом рассчитан на один год, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)

В августе 2019 года баскетболист подписал двухлетний контракт с «Зенитом».

В Единой лиге ВТБ Уилл набирал 11,5 очков; 5,4 подборов; 1,8 передач; 1 перехват; рейтинг эффективности — 14,5.

В Евролиге статистика игрока следующая: 9,3 очков; 4,9 подборов; 1,4 передач; 0,7 перехватов; рейтинг эффективности — 13,4.

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Иван Шитик все материалы автора

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