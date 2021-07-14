Уилл Томас сменил «Зенит» на УНИКС
Как сообщал «СЭ», «Зенит» принял решение не продлевать контракт с форвардом Уиллом Томасом.
35-летний американец продолжит карьеру в УНИКСе. Контракт с американским форвардом рассчитан на один год, сообщает пресс-служба казанского клуба.
В августе 2019 года баскетболист подписал двухлетний контракт с «Зенитом».
В Единой лиге ВТБ Уилл набирал 11,5 очков; 5,4 подборов; 1,8 передач; 1 перехват; рейтинг эффективности — 14,5.
В Евролиге статистика игрока следующая: 9,3 очков; 4,9 подборов; 1,4 передач; 0,7 перехватов; рейтинг эффективности — 13,4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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