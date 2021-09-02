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Уилл Томас готов продолжить карьеру после расторжения контракта с УНИКСом

15:53
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Агент Уилла Томаса Станислав Рыжов не стал раскрывать причины расторжения контракта форварда с УНИКСом, но отметил, что игрок готов продолжить карьеру.

— Это действительно было обоюдное решение клуба и игрока — отметил Рыжов. — Но причины побудившие стороны расторгнуть контракт я раскрывать не могу. Из этических соображений. Сейчас Уилл на какое-то время вернется в США, но при этом не намерен заканчивать карьеру. Чуть позже будем искать для него варианты с трудоустройством в Европе.

В июле Томас подписал однолетний контракт с казанским клубом, но так и не сыграл за него ни в одном матче. Предыдущие два сезона 35-летний форвард провел в «Зените».

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Тимур Ганеев все материалы автора

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