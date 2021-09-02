Уилл Томас готов продолжить карьеру после расторжения контракта с УНИКСом
Агент Уилла Томаса Станислав Рыжов не стал раскрывать причины расторжения контракта форварда с УНИКСом, но отметил, что игрок готов продолжить карьеру.
— Это действительно было обоюдное решение клуба и игрока — отметил Рыжов. — Но причины побудившие стороны расторгнуть контракт я раскрывать не могу. Из этических соображений. Сейчас Уилл на какое-то время вернется в США, но при этом не намерен заканчивать карьеру. Чуть позже будем искать для него варианты с трудоустройством в Европе.
В июле Томас подписал однолетний контракт с казанским клубом, но так и не сыграл за него ни в одном матче. Предыдущие два сезона 35-летний форвард провел в «Зените».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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