Матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ смогут посетить до 3 тысяч зрителей
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что три тысячи билетов поступит в продажу на матчи за Суперкубок лиги.
«Мы рады объявить о старте продаж билетов на первый предсезонный суперкубок лиги, который пройдет на «ВТБ-Арене». В реализацию поступит около 3?000 билетов, мы следим за рекомендациями Роспотребнадзора и четко им следуем. На арене будет соблюдаться социальная дистанция, шахматная рассадка зрителей и обязательное ношение масок. Цена билетов на суперкубок — от 200 рублей, также мы предлагаем всем болельщикам приятный бонус в виде скидки 25% при покупке билета на два игровых дня.
Ожидаем, что все четыре команды, участвующие в Суперкубке, будут представлены в сильнейших составах, что обещает баскетбол высокого уровня», — цитирует Корстин ТАСС.
В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубанью», а УНИКС — с «Зенитом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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