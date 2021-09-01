Матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ смогут посетить до 3 тысяч зрителей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что три тысячи билетов поступит в продажу на матчи за Суперкубок лиги.

«Мы рады объявить о старте продаж билетов на первый предсезонный суперкубок лиги, который пройдет на «ВТБ-Арене». В реализацию поступит около 3?000 билетов, мы следим за рекомендациями Роспотребнадзора и четко им следуем. На арене будет соблюдаться социальная дистанция, шахматная рассадка зрителей и обязательное ношение масок. Цена билетов на суперкубок — от 200 рублей, также мы предлагаем всем болельщикам приятный бонус в виде скидки 25% при покупке билета на два игровых дня.

Ожидаем, что все четыре команды, участвующие в Суперкубке, будут представлены в сильнейших составах, что обещает баскетбол высокого уровня», — цитирует Корстин ТАСС.

В полуфинале турнира ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубанью», а УНИКС — с «Зенитом».