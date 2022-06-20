УНИКС продлил контракт с капитаном команды Воронцевичем

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич продолжит выступление за казанскую команду, сообщает сайт клуба.

УНИКС активировал опцию «+1» в контракте — форвард остается в Казани на следующий сезон.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 34-летний российский форвард принял участие в 25 матчах, в которых его средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата.

В 19 играх Евролиги Воронцевич набирал в среднем по 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи.