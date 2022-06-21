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Сегодня, 10:44

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о подписании форварда «Зенита» Пойтресса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Маккаби» из Тель-Авива объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом «Зенита» Алексом Пойтрессом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года.

Питерский клуб пока не объявил об уходе Пойтресса.

Американский баскетболист стал игроком «Зенита» в 2020 году. В 2021 клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с американским центровым на один год.

Пойтресс в составе питерской команды стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2022.

Источник: http://maccabi.co.il/news.asp?id=8979
БК Зенит
БК Маккаби (Тель-Авив)
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