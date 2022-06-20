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Сегодня, 17:50

Центровой Роман Загретдинов продолжит карьеру в «Енисее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский центровой Роман Загретдинов в сезоне-2022/23 будет защищать цвета красноярского «Енисея», сообщает сайт клуба.

«Для меня большая честь попробовать себя в лиге выше, так как это самый верх российского баскетбола. Страхов нет, но волнение присутствует. Цель — стать лучше, узнать на что я способен на этом уровне и максимально помочь команде в достижении результатов», — заявил баскетболист.

В прошлом сезоне Загретдинов выступал за команду «Университет-Югра», провел 36 встреч в суперлиге-1. В среднем за 25 минуты игрового времени Загретдинов набирал 12,5 очка + 7,8 подбора + 1 передача + 0,7 перехвата.

В сезоне-2020/21, выступая за «Тамбов», стал бронзовым призером суперлиги-2 и был признан лучшим центровым.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5553
БК Енисей
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