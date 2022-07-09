МБА объявил о подписании форварда Марка Тихоненко

МБА объявил о подписании форварда Марка Тихоненко. Срок соглашения с игроком не сообщается.

Тихоненко начал профессиональную карьеру в Испании. Сезон-2014/15 он отыграл за юниорскую команду «Уникахи», а уже через год играл в старшей команде.

В 2016 году форвард отправился в США. Первый сезон за океаном он провел в команде спортивной академии «Mt. Zion Prep». В 2017 году Тихоненко поступил в «Университет Северного Техаса», за команду которого отыграл следующие два сезона.

Вернувшись из США, перед сезоном-2021/22 24-летний спортсмен подписал контракт с «Астаной». В составе казахстанского клуба он провел 17 матчей в Единой Лиге ВТБ. В среднем в этих играх он набирал почти восемь очков и делал три подбора.