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Сегодня, 15:21

МБА объявил о подписании форварда Марка Тихоненко

Анна Горшкова
Корреспондент
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МБА объявил о подписании форварда Марка Тихоненко. Срок соглашения с игроком не сообщается.

Тихоненко начал профессиональную карьеру в Испании. Сезон-2014/15 он отыграл за юниорскую команду «Уникахи», а уже через год играл в старшей команде.

В 2016 году форвард отправился в США. Первый сезон за океаном он провел в команде спортивной академии «Mt. Zion Prep». В 2017 году Тихоненко поступил в «Университет Северного Техаса», за команду которого отыграл следующие два сезона.

Вернувшись из США, перед сезоном-2021/22 24-летний спортсмен подписал контракт с «Астаной». В составе казахстанского клуба он провел 17 матчей в Единой Лиге ВТБ. В среднем в этих играх он набирал почти восемь очков и делал три подбора.

Источник: http://mbabasket.pro/news/мужчины/16033
БК Астана
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