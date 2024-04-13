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Сегодня, 19:48

УНИКС победил ЦСКА в Казани, Димитриевич набрал 40 очков

Руслан Минаев
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УНИКС дома победил ЦСКА в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 88:78.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Ненад Димитриевич — 40 очков.

УНИКС одержал 26-ю победу в 36 матчах и лидирует в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА с 25 победами и 11 поражениями — на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 88:78 (21:27, 24:14, 19:17, 24:20)

У: Димитриевич (40), Рэйнольдс (22), Грин (12)

Ц: Тримбл (21), Астапкович, Жан-Шарль (по 14)

13 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

БК УНИКС
БК ЦСКА
6
2
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