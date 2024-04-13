«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, Ратэн-Мэйс набрал 32 очка

«Енисей» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 83:76.

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 32 очка.

«Енисей» одержал 19-ю победу в 36 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 23 победами и 13 поражениями — на 4-й строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 76:83 (16:18, 19:20, 20:29, 21:16)