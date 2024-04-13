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УНИКС впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

13 апреля казанский клуб дома обыграл ЦСКА (88:78) в заключительном матче регулярного чемпионата.

После этой победы УНИКС финишировал на первом месте в турнирной таблице, одержав 26 побед в 36 матчах. Команда выиграла регулярный чемпионат впервые в своей истории.

ЦСКА занимает второе место в Единой лиге ВТБ, но может опуститься на третью строчку, если в воскресенье «Зенит» обыграет «Парму».

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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