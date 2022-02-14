Тренеры выбрали стартовые пятерки на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Главные тренеры «Звезд России» и «Звезд Мира» определились со стартовыми пятерками своих команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ.

«Звезды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

«Звезды Мира»: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

Матч звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».