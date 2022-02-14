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Сегодня, 22:35

«Зенит» в гостях с крупным счетом победил «Зелена-Гуру»

Иван Шитик
Корреспондент

«Зенит» в гостях с крупным счетом победил «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 79:52.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Джордан Лойд, набравший 21 очко.

«Зенит» с 11 победами и 3 поражениями идет вторым в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Зелены Гуры» 2 победы при 11 поражениях и последнее, 12-е, место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 52:79 (13:21, 14:21, 15:21, 10:16)

14 февраля.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
БК Зенит
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