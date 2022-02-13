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Сегодня, 20:32

Итудис высказался о победе ЦСКА в матче с «Астаной»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:65).

«Поздравляю команду, мы в основном сыграли серьезно. Очевидно, что главной силой «Астаны» является ее разыгрывающий, который показал еще одну отличную игру, сегодня он провел 40 минут, сделал 7 передач и набрал почти 30 очков, мы не нашли подходящего ответа против его действий. Но это дало нам возможность попрактиковаться в защите, ротации, игре против «изоляций», понять, где мы меняемся, где зашагиваем...

Очевидно, нам не хватает игроков из-за травм, из-за их реабилитации. Это немного помогает нашей «химии», и мы здесь, чтобы работать и смотреть в лицо реальности», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал 10 побед в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-13-cska-astana-news-report/
БК Астана
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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