Итудис высказался о победе ЦСКА в матче с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:65).

«Поздравляю команду, мы в основном сыграли серьезно. Очевидно, что главной силой «Астаны» является ее разыгрывающий, который показал еще одну отличную игру, сегодня он провел 40 минут, сделал 7 передач и набрал почти 30 очков, мы не нашли подходящего ответа против его действий. Но это дало нам возможность попрактиковаться в защите, ротации, игре против «изоляций», понять, где мы меняемся, где зашагиваем...

Очевидно, нам не хватает игроков из-за травм, из-за их реабилитации. Это немного помогает нашей «химии», и мы здесь, чтобы работать и смотреть в лицо реальности», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал 10 побед в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.