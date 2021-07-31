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УНИКС объявил о заключении контракта с Марио Хезоньей

09:27
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УНИКС объявил о подписании контракта с форвардом Марио Хезоньей.

26-летний хорват заключил соглашение с казанским клубом на один год с опцией продления еще на один год.

Ранее Хезонья выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд». Предыдущей командой хорвата был «Панатинаикос».

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/unics/?id=supertransfer-etogo-sezona

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Иван Торопцев все материалы автора

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