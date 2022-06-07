Как стало известно «СЭ», тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» («НН») Зоран Лукич может возглавить ЦСКА. Сербский специалист в списке кандидатов, хотя предметных переговоров с ним еще не было. Руководители армейцев были сосредоточены на финальной серии Единой лиги ВТБ, поэтому только сейчас приступят к активной фазе работы с кандидатами. Важный момент, что перед уходом Димитрис Итудис порекомендовал присмотреться именно к Лукичу.

ЦСКА Итудиса дважды подряд встречался с «НН» в розыгрыше плей-офф Единой лиги, и клуб со скромным бюджетом, делающий ставку на россиян, оба раза дал настоящий бой. В прошлом сезоне армейцы забрали серию в решающем матче, где дело дошло до напряженной концовки. В этом — красно-синие выиграли со счетом 3:0, но все матчи были очень близкими (78:64, 91:89, 75:88). Еще стоит учесть, что из-за травм и отъезда легионеров «НН» играл в четвертьфинале ротацией из семи игроков.

У 50-летнего серба есть действующий контракт с «НН» на сезон-2022/23, но генеральный менеджер нижегородцев Сергей Панов не станет чинить препятствий, если Лукич попросит отпустить его в топ-клуб. Что касается сборной, то проблем с совмещением сейчас никаких не будет. В календаре национальной команды пока нет международных турниров, а ЦСКА с высокой долей вероятности пропустит новый сезон Евролиги. Так что путь для Лукича в ЦСКА открыт. Но у боссов красно-синих есть и другие варианты.

Ранее итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщал, что столичный клуб рассматривает варианты с приглашением Душко Ивановича, Душана Алимпиевича и Янниса Сферопулоса. Последний уже работал в Москве, когда был ассистентом Йонаса Казлаускаса в сезоне-2011/12. Также армейцам предложили услуги экс-наставника «Автодора» Эмиля Райковича, сообщал Telegram-канал «Свободный агент».