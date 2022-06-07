ЦСКА объявил об уходе форварда Уилла Клайберна

Форвард Уилл Клайберн покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Клайберн дебютировал в ЦСКА в 2017 году, перебравшись из стамбульской «Дарюшафаки». В 2019 году он был удостоен звания MVP «Финала четырех» Евролиги.

Вместе с московской командой форвард выиграл три титула чемпиона Единой лиги ВТБ и России, и стал чемпионом Евролиги-2018/2019.

В красно-синей форме Клайберн провел 236 матчей, 51 в стартовой пятерке, набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.ба клуба.