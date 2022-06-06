«Маккаби» сделал новое предложение Паскуалю. «Зенит» хочет сохранить тренера

«Маккаби» из Тель-Авива сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю.

Как сообщает инсайдер Маттео Андриани, питерский клуб сильно хочет сохранить его, а также генерального менеджера Маноса Пападопулоса. «Зенит» намерен повысить зарплату Паскуалю.

В воскресенье, 5 мая, клуб из Санкт-Петербурга впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию с ЦСКА со счетом 4-3.

ЦСКА продолжил свою серию, каждый сезон попадая в финал. До этого красно-синие лишь раз уступали чемпионский титул — в 2011 году «Химкам».