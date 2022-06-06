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Сегодня, 21:10

«Маккаби» сделал новое предложение Паскуалю. «Зенит» хочет сохранить тренера

«Маккаби» сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Паскуалю
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Маккаби» из Тель-Авива сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю.

Как сообщает инсайдер Маттео Андриани, питерский клуб сильно хочет сохранить его, а также генерального менеджера Маноса Пападопулоса. «Зенит» намерен повысить зарплату Паскуалю.

В воскресенье, 5 мая, клуб из Санкт-Петербурга впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию с ЦСКА со счетом 4-3.

ЦСКА продолжил свою серию, каждый сезон попадая в финал. До этого красно-синие лишь раз уступали чемпионский титул — в 2011 году «Химкам».

Источник: https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1533866831945125892?s=20&t=rLPYnR3XWGJ1e9ltTLEUCg
БК Зенит
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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