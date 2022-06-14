В Единой лиге ВТБ сократили разрешенное количество легионеров в клубах

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что совет лиги принял решение сократить количество легионеров в заявке клубов с восьми до шести с сезона-2022/23.

«Сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях. Также мы боремся с допингом, и теперь перед сезоном все игроки и тренеры должны пройти обучение в РУСАДА и направить сертификат о курсе обучения», — приводит слова Корстин ТАСС.

В следующем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 12 клубов. Состав участников пополнили два новых клуба: московский МБА и «Самара». Они заняли места эстонского «Калева» и польской «Зелена Гуры», которые покинули турнир.