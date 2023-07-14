«Зенит» продлил контракт с Томасом Эртелем

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим Томасом Эртелем.

Новое соглашение с 34-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне защитник вышел на паркет в 43 матчах Единой лиги ВТБ, 40 раз — в стартовом составе. В среднем Эртель приносил сине-бело-голубым по 13 очков и 8,1 передачи за игру.

По итогам сезона разыгрывающий был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ.