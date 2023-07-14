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Сегодня, 13:34

«Зенит» продлил контракт с Томасом Эртелем

Мария Гусева
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«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с разыгрывающим Томасом Эртелем.

Новое соглашение с 34-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне защитник вышел на паркет в 43 матчах Единой лиги ВТБ, 40 раз — в стартовом составе. В среднем Эртель приносил сине-бело-голубым по 13 очков и 8,1 передачи за игру.

По итогам сезона разыгрывающий был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/8928
баскетбол
БК Зенит
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