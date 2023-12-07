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Сегодня, 22:09

«Руна» обыграла «Уралмаш»

Руслан Минаев
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«Руна» дома победила «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:82.

Самыми результативными игроками встречи стали Алекса Раданов («Руна»), Октавиус Эллис и Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), которые набрали по 21 очку.

«Руна» одержала 8-ю победу в 15 матчах и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Уралмаш» занимает 8-е место — 7 побед и 8 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 86:82 (14:20, 23:20, 24:21, 25:21)

Р: Раданов (21), Таюс (17), Хилл (16)

У: Эллис, Нэвелс (по 21), Глазунов (14)

7 декабря. Москва. «ДС Динамо».

БК Руна
БК Уралмаш
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