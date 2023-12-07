Паскуаль о разгроме «Самары»: «Можем быть довольны своей игрой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Самарой» (96:58) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас на трибуны, — отметил главный тренер сине-бело-голубых. — В игре с «Самарой» у мы довольно уверенно действовали в нападении и в защите. Думаю, с самого начала нам удалось хорошо стартовать, и это помогло нам двигаться и дальше в правильном направлении. На обеих сторонах площадки мы играли цельно. Можем быть довольны своей игрой в этой встрече».

«Зенит» одержал седьмую победу подряд и поднялся на второе место в таблице. В воскресенье, 10 декабря, команде Паскуаля предстоит гостевой матч с ЦСКА.

